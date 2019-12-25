После вмешательства прокуратуры снесли опасную детскую площадку на канале Грибоедова

Прокуратура Адмиралтейского района Петербурга провела проверку исполнения законодательства при эксплуатации игровых площадок. Пространство для детей, расположенное на набережной канала Грибоедова, не соответствовало требованиям безопасности. Оборудование было в эксплуатации после истечения предельного срока службы, также оно имело повреждения. Это могло привести к травмированию несовершеннолетних, сообщили в ведомстве 4 августа.
В результате принятых мер прокурорского реагирования небезопасную детскую площадку снесли.
Ранее мы рассказывали о том, что прокуратура Петербурга добивается компенсации для пострадавших в ДТП близняшек.
Фото: пресс-служба прокуратуры Петербурга
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