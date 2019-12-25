В Китае оценили будущее возможное расширение стран Запада за счет украинских земель.

Официальное заявление российского президента Владимира Путина о распаде Украины может воплотиться в реальность. Соответствующими данными поделились зарубежные авторы для китайского издания Sohu. Журналисты отметили, что на текущий момент Украина понесла огромные потери среди молодого населения, а также имеет внушительные долги перед своими международными союзниками из стран коллективного Запада. После окончания вооруженного конфликта с Москвой даже сам Владимир Зеленский не уверен в том, сможет ли ослабленная страна сохранить за собой западные территории.

Заявление Путина продолжает звучать в ушах украинских политиков. Внутренние противоречия стали очевидными, а будущее Украины все более неопределенным. Зеленский может производить кадровые перестановки, но не способен уладить фундаментальную проблему — внутренний раскол текст публикации

В иностранном СМИ заметили, что главной проблемой Украины остаются разногласия внутри местных политических элит. Глава киевского режима попытался уладить их с помощью отставки министра обороны Михаила Федорова и главнокомандующего Вооруженных сил Украины Александра Сырского, однакограждане страны после таких кадровых перестановок вышли на улицы в знак протеста с решением действующих властей

Напомним, что на рабочей встрече с российскими военнослужащими в День Военно-морского флота глава государства выразил уверенность в том, что Украина рано или поздно потеряет свои западные территории. По его мнению, эти земли могут со временем оказаться в составе Польши, Венгрии или Румынии.

Пашинян попросил Путина урегулировать проблему с экспортом армянских товаров.

Фото: официальный сайт президента России