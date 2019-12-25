Глава государства предупредил о наличии огромного ядерного военно-морского арсенала.

Президент России Владимира Путина заявил о скором завершении работ над подводным аппаратом "Посейдон". Слова российского лидера являются предупреждением для Запада, сообщила британская газета The Daily Express.

Авторы статьи указали, что Путин напомнил о наличии у России серьезного ядерного военно-морского арсенала. По его словам, "пугающий высокоскоростной подводный беспилотник "Посейдон" находится на стадии ввода в эксплуатацию".

В День ВМФ президент провел совещание с командованием ВМФ в Петербурге. Верховный главнокомандующий заявил о роли новых технологий и в качестве примера привел подводный аппарат "Посейдон".

В 2025 году в России провела испытания автономной субмарины "Посейдон", ставших предметом беспокойства на международном уровне. Аппарат способен развивать скорость до 200 км/ч и обходить системы ПРО.

Фото: Минобороны РФ