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DE: заявление Путина о "Посейдоне" стало предупреждением Западу
Сегодня, 11:31
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DE: заявление Путина о "Посейдоне" стало предупреждением Западу

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Глава государства предупредил о наличии огромного ядерного военно-морского арсенала.

Президент России Владимира Путина заявил о скором завершении работ над подводным аппаратом "Посейдон". Слова российского лидера являются предупреждением для Запада, сообщила британская газета The Daily Express.

Авторы статьи указали, что Путин напомнил о наличии у России серьезного ядерного военно-морского арсенала. По его словам, "пугающий высокоскоростной подводный беспилотник "Посейдон" находится на стадии ввода в эксплуатацию".

В День ВМФ президент провел совещание с командованием ВМФ в Петербурге. Верховный главнокомандующий заявил о роли новых технологий и в качестве примера привел подводный аппарат "Посейдон".

В 2025 году в России провела испытания автономной субмарины "Посейдон", ставших предметом беспокойства на международном уровне. Аппарат способен развивать скорость до 200 км/ч и обходить системы ПРО.

Фото: Минобороны РФ

Теги: запад, путин
Категории: Лента новостей, Новости России, Мировые новости,

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