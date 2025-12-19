"Буревестник" и "Посейдон" поменяли принципы ядерного сдерживания

Именно эти проекты широко освещались ведущими зарубежными изданиями.

В 2025 году Россия провела испытания двух революционных видов вооружения, ставших предметом пристального внимания и беспокойства на международном уровне: крылатой ракеты "Буревестник" и автономной субмарины "Посейдон".

Год ознаменовался активным развитием ядерного потенциала страны, ключевым направлением которого стали программы "Буревестник" и "Посейдон".

Так, 26 октября президент России Владимир Путин официально анонсировал завершение успешных испытаний ракеты "Буревестник", подчеркнув уникальность изделия и отсутствие аналогов в мире. Генеральный штаб подробно описал характеристики новинки: изделие оборудовано компактной ядерной силовой установкой, позволяющей ракете перемещаться на огромные расстояния без дозаправки. Тестовый пуск показал способность преодолевать расстояние свыше 14 тысяч километров за 15 часов непрерывного полёта.

Через три дня, 29 октября, состоялась презентация новейшего подводного аппарата "Посейдон". Путин поведал, что в ходе испытательного цикла инженерам удалось задействовать уникальную атомную систему питания устройства, обеспечивающую продолжительное функционирование под водой. Аппарат способен развивать скорость до 200 км/ч, а нести его смогут четыре специально разработанные подводные лодки.

Фото: сайт Минобороны России