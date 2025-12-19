ВСУ сообщили о взлете российских ракетоносцев Ту-95МС и Ту-160

Украинские военные подтвердили запуск российских тяжелых бомбардировщиков типа Ту-95МС и Ту-160, о чем стало известно благодаря Telegram-каналу "Военный Осведомитель". Над всей территории Украины объявлена воздушная тревога.
30 декабря российские войска провели обстрел объектов военно-промышленного комплекса Украины в городах Харьков и Одесса, используя ракеты комплексов "Искандер". Параллельно авиационные подразделения РФ осуществляли бомбардировку позиций ВСУ возле города Купянск с использованием авиабомб типа ФАБ-500, оснащённых модулем управления.
Накануне встречи лидеров Украины и США, Владимира Зеленского и Дональда Трампа, российские вооружённые силы совершили массированную операцию против энергетического сектора и предприятий военного назначения на Украине. Одним из ключевых районов поражения стала столица государства — Киев, где тревожный сигнал звучал непрерывно десять часов подряд. Сообщалось о проблемах с энергоснабжением и очисткой воды, кроме того, небо столицы окутало дымом.
Наблюдатели из стран-членов НАТО отметили наблюдение за действиями российских военных подразделений с польской границы.
