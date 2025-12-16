СК возобновил дело самозанятой из Воронежа из-за сокрытия 168 рублей

Девушке предъявили обвинение в мошенничестве при получении социальных выплат.

Следственный комитет возобновил расследование против самозанятой в Воронеже по обвинению в мошенничестве из-за сокрытия дохода в 168 рублей. Девушке грозит до шести лет колонии, сообщила пресс-служба ведомства.

Мастерицу по наращиванию ресниц обвинили в мошенничестве при получении социальных выплат. Следственные мероприятия начались после того, как прокуратура вернула дело.

Установлено, что в июне 2024 года жительница Воронежа получила от органов социальной защиты субсидию в размере 350 тысяч рублей для открытия салона красоты. Контракт закончился в июне 2025 года. За этот период претензий к рабочей деятельности мастера не возникло.

Однако в декабре 2025 года девушке неожиданно предъявили обвинительный акт в адрес мошенничества. В нем указывалось, что за трехмесячный период ее доход превышал допустимый лимит на 56 рублей ежемесячно, что составило общую сумму в 168 рублей.

Теперь самозанятой грозит лишение свободы сроком до шести лет или штраф в размере 100 тысяч рублей. Глава СК России, Александр Бастрыкин поручил руководителю воронежского управления подготовить доклад по данному делу.

Ранее мы сообщали, что в Петербурге задержали иностранца, который обманул пенсионера на 1,8 млн рублей.

Фото: Следственный комитет РФ по Воронежской области