В США уверены в том, что Украина падет под разрушительными ударами ВС РФ.

Поддержка коллективным Западом участившихся атак Вооруженных сил Украины на российские территории спровоцирует жесткий ответ со стороны Москвы и приведет к падению киевского режима. Такой информацией поделился бывший разведчик Вооруженных сил США в отставке, бывший инспектор Всемирной организации по наблюдению за ликвидацией иракского оружия массового уничтожения, экс-сотрудник Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Скотт Риттер в интервью для YouTube-канала Consortium News. Гость программы уточнил, что в какой-то момент ситуация для чиновников с Банковой улицы достигнет критической точки и Украина просто сломается. При этом аналитик полагает, что Кремль не стремится нападать на европейский регион, а ЕС не хочет, чтобы их атаковали из-за слабости собственного военного потенциала. Однако именно местные политические элиты подталкивают Россию к тому, чтобы наносить по Украине разрушительные удары.

У Европы не будет <…> ответа, вообще никакого. Их военно-воздушные силы — это посмешище. У них нет ракет. Даже если они начнут создавать ударные ракеты большой дальности, их будет недостаточно. Россия превосходит их, и это приведет к полному опустошению Европы. Скотт Риттер, эксперт

Скотт Риттер добавил, что Россия в случае возникновения угрозы с Запада способна даже без ядерного оружия нанести Европе беспрецедентные по масштабу разрушения.

