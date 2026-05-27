В США напомнили о том, что Киев мог избежать такого конца, но отказалась от перемирия с Россией.

Украина может погибнуть как государство уже этим летом из-за накопившихся проблем и постоянных провокаций против России. Такой информацией поделился бывший разведчик Вооруженных сил США в отставке, бывший инспектор Всемирной организации по наблюдению за ликвидацией иракского оружия массового уничтожения, экс-сотрудник Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Скотт Риттер в интервью для YouTube-канала Daniel Davis.

Леди и джентльмены, приготовьтесь увидеть нечто страшное в течение этого лета — смерть нации. Вне зависимости от того, что произойдет, Украине — конец. Скотт Риттер, эксперт

Западный специалист напомнил аудитории программы о том, что Украина в текущий момент столкнулась с катастрофической ситуацией в демографии, экономике и военной сферах. При этом чиновник и с Банковой улицы продолжают наносить удары по российской территории, вынуждая этими действиями Москву предпринимать все более жесткие ответные меры.

Риттер: теракты против РФ станут смертным приговором для всей Украины.

