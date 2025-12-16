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Диана Шурыгина оказалась в центре дела о порнографии
Сегодня, 16:18
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Диана Шурыгина оказалась в центре дела о порнографии

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В ее квартире в Москве прошли обыски.

Героиня "Пусть говорят" блогерша Диана Шурыгина стала фигуранткой дела о незаконном распространении порнографии. Сейчас она находится под домашним арестом, сообщил Telegram-канал Shot.

Правоохранители побывали в ее московской квартире с обысками. В рамках расследования они изъяли всю видеоаппаратуру, которую девушка использовала для съемок контента 18+.

Причиной стали интимные видео блогерши, которая она опубликовала в 2025 году в закрытых Telegram-каналах. По данным издания, блогер будет находиться под арестом до 19 июля, ей грозит до шести лет колонии.

Кроме того, Шурыгина уже попадала в поле зрения следователей. Ее задерживали вместе с бойфрендом Святославом Гусевым.

Ранее мы сообщали, что в Диану Шурыгину бросили живую курицу. Это произошло во время выступления на юбилее ее друга.

 

Теги: диана шурыгина, диана шурыгина уголовное дело
Категории: Лента новостей, Происшествия, Криминальные происшествия, Новости России,

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