В Петербурге взялись за водоемы Царского Села и Павловска до 2030 года

Славянку решили вернуть к жизни после тревожного обследования реки.

В Петербурге продолжается восстановление исторических водоемов Царского Села и Павловска. Работы обсудили губернатор города Александр Беглов и руководитель Федерального агентства водных ресурсов Дмитрий Кириллов.

В 2026 году в адресную программу по уборке включили 369 акваторий. Одновременно специалисты начали комплексные работы на Суздальских озерах. В Петербурге также очищается 99,8 - % коммунальных стоков. Отдельное направление связано с территориями музеев-заповедников. В Царском Селе власти реализуют план по восстановлению исторической гидросистемы, в которую входят 15 водных объектов. Проект выполняется в рамках федеральной программы "Вода России".

Работы связаны в том числе с подготовкой к 250-летию Павловского дворцово-паркового ансамбля. Восстановление затрагивает водоемы, сформированные еще в XVIII веке во времена Екатерины II. Первый этап очистки водной системы Царского Села стартовал в августе 2025 года. Специалисты уже привели в порядок Продольный пруд. При восстановлении исторической каменной кладки XVIII века использовали ручной труд.

Сейчас работы продолжаются на Верхних прудках. Параллельно специалисты укрепляют береговую линию на территории площадью более 4,6 тыс. кв. м. К 2030 году суммарная протяженность восстановленных водных объектов Царского Села должна составить 5,8 км.

Трехлетний проект оценивается более чем в 130 млн руб. Из них свыше 50 млн руб. предоставит федеральный бюджет через Росводресурсы. В 2025 году на эти цели направили около 11 млн руб., а в 2026 году финансирование составило более 23 млн руб.

Отдельно на встрече рассмотрели состояние водных объектов Павловска. В планах — расчистить Славянку, восстановить Павловский водовод и очистить акватории от мусора. Росводресурсы ранее обследовали Славянку по поручению Дмитрия Медведева. После изучения состояния реки ведомство приняло решение провести ее экологическую реабилитацию.

В Федеральном агентстве водных ресурсов сообщили, что восстановительные мероприятия будут проводить поэтапно. При выборе методов специалисты намерены учитывать результаты обследования водоемов и особенности исторического ландшафта Павловска.