В Царском Селе продолжается экологическое восстановление водоемов

Очистку дна будут проводить с применением экскаваторов, восстановление каменной кладки выполнят вручную.

В Петербурге в Екатерининском парке Государственного музея-заповедника "Царское Село" начался новый этап дноочистных работ – они стартовали на Верхних прудках. Водоем уже осушили, сообщили в Смольном.

Очистку дна будут проводить с применением экскаваторов, восстановление каменной кладки выполнят вручную. В конце работ временные сооружения демонтируют, сам пруд наполнят водой.

К восстановлению гидросистемы Царского Села в рамках федерального проекта "Вода России" национального проекта "Экологическое благополучие" приступили в 2025 году. За несколько месяцев очистили от донных отложений Продольный пруд, после Верхних прудков приведут в порядок Лебяжьи прудки. Всего очистят 15 водных объектов.

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Фото: пресс-служба Смольного