  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В Царском Селе продолжается экологическое восстановление водоемов
Сегодня, 11:04
146
sashshsas Добавить в Яндекс.Новости

В Царском Селе продолжается экологическое восстановление водоемов

0 0

Очистку дна будут проводить с применением экскаваторов, восстановление каменной кладки выполнят вручную.

В Петербурге в Екатерининском парке Государственного музея-заповедника "Царское Село" начался новый этап дноочистных работ – они стартовали на Верхних прудках. Водоем уже осушили, сообщили в Смольном. 

Очистку дна будут проводить с применением экскаваторов, восстановление каменной кладки выполнят вручную. В конце работ временные сооружения демонтируют, сам пруд наполнят водой. 

К восстановлению гидросистемы Царского Села в рамках федерального проекта "Вода России" национального проекта "Экологическое благополучие" приступили в 2025 году. За несколько месяцев очистили от донных отложений Продольный пруд, после Верхних прудков приведут в порядок Лебяжьи прудки. Всего очистят 15 водных объектов. 

Ранее мы рассказывали о том, что в Петербурге на улицы вышли первые бесшумные мусоровозы. 

Фото: пресс-служба Смольного 

Теги: царское село, экология
Категории: Лента новостей, Картина дня, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии