В Петербурге на улицы вышли первые бесшумные мусоровозы

Компактные и практически бесшумные машины идеально вписываются в ритм большого города.

В Петербурге дан старт пилотному проекту по внедрению современной коммунальной техники. Первые электрические мусоровозы, дебютировавшие на международном форуме "Экология большого города" в марте, приступили к работе, начав с центральных магистралей мегаполиса, сообщает пресс-служба Смольного.

Компактные и практически бесшумные машины идеально вписываются в ритм большого города. Благодаря аккумуляторам с запасом хода до 260 километров, они способны эффективно выполнять весь цикл работы от одной зарядки, которая производится на комплексе по переработке отходов "Волхонка".

Внедрение инновационной техники приносит существенную экономическую выгоду, позволяя экономить до 55% средств по сравнению с дизельными аналогами, а расход топлива снижается на 57% на один кубометр отходов. Экологический эффект также значителен: каждый такой мусоровоз сокращает выбросы CO₂ на 53 тонны в год.

Производство машин является результатом сотрудничества калининградского завода "Автотор", который поставляет шасси, и петербургских предприятий "Альфанорд" и "В-ТРЕЙЛЕР", отвечающих за спецнадстройки и финальную сборку.

Ранее мы сообщили о том, что жители Петербурга сдали 68,5 тонны ламп, лекарств и покрышек.

Фото: Правительство Петербурга