Соседка нанесла ножевое ранение мужчине в парадной дома в Шушарах

Пострадавшего экстренно госпитализировали в реанимацию в тяжелом состоянии.

Вечером 18 августа, около 21:00, в полицию Пушкинского района поступил сигнал о ножевом ранении в подъезде дома № 27 по Ростовской улице в поселке Шушары. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти.

Прибывшие на место полицейские обнаружили 49-летнего местного жителя с колото-резаной раной груди. Пострадавшего экстренно госпитализировали в реанимацию в тяжелом состоянии.

По подозрению в совершении преступления по горячим следам была задержана 39-летняя соседка пострадавшего. Установлено, что женщина нанесла удар ножом во время конфликта. Задержанная доставлена в отдел полиции и помещена в камеру для административно-задержанных.

В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела и избрании меры пресечения для подозреваемой.

Ранее мы сообщили о том, что в Петербурге передадут в суд дело группировки создателей мошеннических интернет-магазинов.

Фото: Piter.TV