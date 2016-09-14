В Петербурге передадут в суд дело группировки создателей мошеннических интернет-магазинов

Общий материальный ущерб от деятельности банды превысил 4,2 миллиона рублей.

В Петербурге завершено расследование масштабного уголовного дела в отношении восьмерых участников организованной преступной группы. Следователями установлено, что на их счету 122 доказанных эпизода мошенничества, жертвами которых стали жители Северной столицы и других регионов России. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти.

Криминальный бизнес был запущен злоумышленниками еще в 2021 году. Схема обмана заключалась в создании поддельных сайтов-однодневок, где гражданам предлагали приобрести компьютерную, бытовую или строительную технику по заниженным ценам. Для получения товара аферисты требовали полную предоплату. Как только деньги поступали на счета преступников, общение с покупателями прекращалось, а сайты блокировались. Для обеспечения анонимности участники схемы использовали вымышленные имена, VPN-сервисы, виртуальные номера телефонов и банковские карты подставных лиц. За время работы группировка создала более 150 подобных ресурсов.

Общий материальный ущерб от деятельности банды превысил 4,2 миллиона рублей. Часть похищенных средств была возвращена пострадавшим добровольно, остальная сумма покрывается за счет арестованного имущества обвиняемых.

Уголовное дело возбуждено по части 4 статьи 159 УК РФ ("мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере"). Материалы расследования переданы для дальнейшего рассмотрения в судебные инстанции.

Ранее мы сообщили о том, что задержаны подозреваемые в вымогательстве 100 тыс. рублей у матери подростка в Калининском районе.

Видео: Пресс-служба ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти