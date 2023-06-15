На Западе сообщили о крахе немецкой промышленности из-за антироссийских санкций в сфере энергетики.

Европейских политиков подталкивает к восстановлению диалога с Москвой нехватка топлива в преддверии зимнего отопительного сезона. Такое мнение высказал бывший помощник министра финансов в администрации американского президента Рональда Рейгана, политический и экономический обозреватель Пол Крейг Робертс в интервью для YouTube-канала Dialogue Works. Иностранный аналитик добавил, что на территории Германии фиксируются определенные экономические сложности из-за отказа Берлина от российских энергетических поставок.

Главная причина, по которой европейцы говорят о возобновлении мирных переговоров с русскими, заключается в том, что лето уходит от нас, наступает осень, а затем зима, а запасы топлива в Европе крайне малы. У них нет топлива, чтобы пережить зиму. И поэтому им нужно снять все американские санкции с покупки российской нефти. Пол Крейг Робертс, аналитик

На Западе пояснили, что немецкая промышленность терпит крах. В СМИ сообщают о том, что власти ФРГ теряют тридцать тысяч рабочих мест в промышленности каждый месяц. При этом речь идет об основе европейской экономической системы. Таким образом, если проблемы фиксируются в немецкой промышленности, то последствия скажутся и на региональном сообществе.

На Западе оценили вероятность войны России с Европой.

Фото и видео: YouTube / Dialogue Works