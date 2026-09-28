"Петербургский дневник" и музей-заповедник "Петергоф" расширят сотрудничество на пять лет

Новые договоренности рассчитаны на пять лет и предусматривают обмен информацией и профессиональным опытом, поддержку деловых контактов, а также возможность совместной организации публичных мероприятий.

На встрече в Большом петергофском дворце издание "Петербургский дневник", Государственный музей-заповедник "Петергоф" и фонд "Друзья Петергофа" договорились расширить информационное взаимодействие. Стороны решили совместно рассказывать о проектах и событиях музейного комплекса.

Свои подписи под документами поставили главный редактор "Петербургского дневника" Кирилл Смирнов, генеральный директор музея-заповедника Роман Ковриков и директор фонда Светлана Добросолец. Церемония подписания соглашений прошла в рамках торжественного приема Общества друзей Петергофа. Новые договоренности рассчитаны на пять лет и предусматривают обмен информацией и профессиональным опытом, поддержку деловых контактов, а также возможность совместной организации публичных мероприятий.

Как отметил Кирилл Смирнов, оба соглашения имеют серьезное значение, так как задают направление для движения на будущие годы. Он добавил, что издание и раньше взаимодействовало с Петергофом, реализуя совместные информационные проекты, но сейчас стороны выходят на новый рубеж коммуникаций. По его словам, это позволит рассказывать еще больше о музее, его новых проектах и коллаборациях. Генеральный директор Государственного музея-заповедника Роман Ковриков подчеркнул, что за формальным подписанием документов кроется большое окно возможностей. Он пояснил, что это позволит стратегически планировать совместную деятельность и видеть более отдаленные цели.

Директор фонда "Друзья Петергофа" Светлана Добросолец сообщила, что в перспективе издание может оказать поддержку фонду в подготовке и выпуске печатных материалов. Она добавила, что стороны будут рады разным форматам взаимодействия, в том числе издательской деятельности. В финале церемонии изданию был вручен диплом корпоративного члена Общества друзей Государственного музея-заповедника "Петергоф" II степени.

В минувшие выходные в Нижнем парке Петергофа прошел традиционный осенний фестиваль фонтанов. В этом году праздник получил название "Счастье" и был приурочен к 200-летию дворцово-паркового ансамбля "Александрия". Главными темами фестиваля стали детство и семейное счастье. Кульминацией каждого дня стал получасовой мультимедийный спектакль на Большом каскаде, рассказывающий историю об одиннадцатилетних Саше и Ане, которые находятся на пороге взрослой жизни, но пытаются сохранить свой мир фантазий и сказок.

Фото: Piter.TV

