В отряде "ЛизаАлерт" заявили о нехватке бензина на фоне резкого роста заявок в лесах Петербурга и Ленобласти

Без топлива волонтеры просто не могут оперативно выезжать на вызовы, количество которых резко увеличилось в августе.

Поисковый отряд "ЛизаАлерт" обратился к неравнодушным с просьбой помочь с покупкой бензина. Представители организации отметили, что лучшим подарком для них сейчас станут топливные карты. По их словам, без топлива волонтеры просто не могут оперативно выезжать на вызовы, количество которых резко увеличилось в августе.

В своих социальных сетях поисковики написали, что конец лета является для них самым тяжелым сезоном из-за того, что люди теряются в лесах почти ежедневно. Отряду приходится постоянно совершать поездки по всей области – от Гатчинского до Бокситогорского районов. Руководитель направления "Обеспечение" отряда "ЛизаАлерт" по Петербургу и Ленобласти Павел Комлев рассказал, что каждый выезд требовал огромных затрат на топливо, поскольку машины не глушили часами для зарядки оборудования и обогрева людей.

Комлев также объяснил, что топливо давало отряду возможность добираться до отдаленных регионов. Он привел в пример ситуацию, когда несколько суток подряд продолжались поиски в Бокситогорском районе: туда было привлечено более 60 добровольцев, которым предстояло преодолеть порядка 350 километров только в одну сторону и такое же расстояние, чтобы вернуть уставших поисковиков домой. Кроме того, пилоты беспилотников выполняли задачи в Новгородской области, а сами поисковики работали в Каменногорске и Лаврово, что создавало огромный километраж и требовало большого количества горючего.

Ранее мы сообщили о том, что спасатели разыскали в Ленобласти пропавших мужчину и восьмилетнюю девочку.

Фото: пресс-служба поисково-спасательного отряда "ЛизаАлерт"