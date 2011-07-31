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Спасатели разыскали в Ленобласти пропавших мужчину и восьмилетнюю девочку
Сегодня, 8:28
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Спасатели разыскали в Ленобласти пропавших мужчину и восьмилетнюю девочку

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К счастью, они не пострадали, помощь медиков им не потребовалась.

Во Всеволожском районе Ленинградской области успешно завершилась поисковая операция. В Кузьмоловском городском поселении 52-летний мужчина и восьмилетняя девочка отправились в лес и пропали, их разыскали, пишет 78.ru. 

Тревогу забили родственники грибников. В масштабных поисках участвовали спасатели Всеволожска, поисково-спасательный отряд Шлиссельбурга и добровольцы ПСО "ЛизаАлерт". Всего было свыше 34 человек. 

К счастью, пропавшие не пострадали, помощь медиков им не потребовалась. 

Ранее на Piter.TV: в июле полицейские установили местонахождение пропавшей в Красном Селе шестилетней девочки. По предварительным данным, она гостила у знакомых. 

Фото: пресс-служба поисково-спасательного отряда "ЛизаАлерт" 

Теги: ленобласть, поиски
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Новости Ленинградской области,

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