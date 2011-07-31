Спасатели разыскали в Ленобласти пропавших мужчину и восьмилетнюю девочку

К счастью, они не пострадали, помощь медиков им не потребовалась.

Во Всеволожском районе Ленинградской области успешно завершилась поисковая операция. В Кузьмоловском городском поселении 52-летний мужчина и восьмилетняя девочка отправились в лес и пропали, их разыскали, пишет 78.ru.

Тревогу забили родственники грибников. В масштабных поисках участвовали спасатели Всеволожска, поисково-спасательный отряд Шлиссельбурга и добровольцы ПСО "ЛизаАлерт". Всего было свыше 34 человек.

К счастью, пропавшие не пострадали, помощь медиков им не потребовалась.

Ранее на Piter.TV: в июле полицейские установили местонахождение пропавшей в Красном Селе шестилетней девочки. По предварительным данным, она гостила у знакомых.

Фото: пресс-служба поисково-спасательного отряда "ЛизаАлерт"