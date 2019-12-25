Переменчивая осенняя погода прогнозируется в Ленобласти 29 сентября

Днем температура составит от +12 до +17 градусов.

Согласно прогнозу ФГБУ "Северо-Западное УГМС", в понедельник, 29 сентября, в Ленинградской области ожидается переменчивая осенняя погода.

В ночные часы небо будет затянуто облаками лишь частично, осадков не прогнозируется. Однако метеорологи предупреждают, что в отдельных районах по утрам возможен туман. Днем облачность сохранится, но с прояснениями, местами пройдет небольшой дождь.

В регионе будет дуть южный и юго-западный ветер со скоростью 3–8 м/с. Температурный фон порадует жителей области. Ночью воздух прогреется от +4 до +9 градусов, однако в некоторых районах столбики термометров опустятся до +1. Днем температура составит от +12 до +17 градусов.

Атмосферное давление в течение дня будет слабо понижаться.

Ранее мы сообщили о том, что в онедельник в Петербурге пройдет без дождей.

Фото: Pxhere

