Элегантная охотница: в Приоратском парке Гатчины поселилась большая белая цапля

В мировой культуре цапля занимает особое место.

Летом 2026 года в Приоратском парке Гатчины появилась новая обитательница — большая белая цапля. Птица выбрала для жизни Филькино озеро, где нашла богатое разнообразие для своих трапез. Уникальные кадры с пернатой гостьей удалось сделать фотографу Алексею Бабуку. Он запечатлел момент охоты: цапля молниеносно расправляет длинную шею и вонзает клюв в воду. Пойманную рыбу птица проглатывает целиком, проталкивая ее по пищеводу.

Специалисты "Паркового агентства" Ленобласти отмечают интересные биологические особенности вида. Белая цапля способна спать на одной лапе благодаря особому строению суставов, которые фиксируют конечность в неподвижном положении без мышечных усилий. Это позволяет птице долго сохранять тепло, стоя в холодной воде.

Узнать большую белую цаплю можно по белоснежному оперению, желтому клюву и темно-серым лапам. Ее шея имеет характерную S-образную форму, что позволяет втягивать голову, в том числе во время полета. По этому признаку в небе ее легко отличить от журавлей. В XIX веке вид находился на грани вымирания. На птиц массово охотились ради "эгреток" – длинных брачных перьев, которыми украшали женские шляпки. Популяцию удалось спасти только благодаря вовремя принятым охранным мерам.

В мировой культуре цапля занимает особое место. В Китае она олицетворяет чистоту и благородство, в Древнем Египте ассоциировалась с божественным светом и священной птицей Бену, а согласно фэншуй считается талисманом, приносящим в дом удачу и достаток.

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Фото: ВКонтакте / Парковое агентство (Алексей Бабук)

