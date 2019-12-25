Прокуратура потребовала устранить нарушения, допущенные при капремонте домов на Васильевском острове

Был проведен ремонт зданий на 14-й и 16-й линиях В. О., а также на Наличной улице.

Прокуратура Василеостровского района Петербурга провела проверку исполнения законодательства в сфере жилищно-коммунального хозяйства. В мероприятиях участвовали специалисты Государственной жилищной инспекции.

Как рассказали 28 сентября в надзорном ведомстве, на фасадах жилых домов на 14-й и 16-й линиях В. О. после завершения капитального ремонта были обнаружены строительные недостатки. Там выявили отслоения штукатурного и окрасочного слоев, а также трещины и неравномерности окраски. Кроме того, замену систем электроснабжения выполнили с отступлениями от проектной документации.

Также в ходе капремонта кровли дома на улице Наличной допущены протечки в жилые помещения. Пресс-служба прокуратуры

Прокурор внес представление в адрес организации "Фонд – региональный оператор капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах". В настоящее время его рассматривают.

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Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер)