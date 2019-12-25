Перед судом ответит житель Петергофа, который укусил полицейского

Нетрезвый фигурант нарушал общественный порядок у дома на улице Братьев Горкушенко.

Прокуратура Петродворцового района Петербурга утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 32-летнего жителя Петергофа, которому вменяют ч. 1 ст. 318 УК РФ. Об этом сообщило 25 сентября надзорное ведомство.

В августе фигурант, находясь в состоянии алкогольного опьянения, нарушал общественный порядок у дома на улице Братьев Горкушенко. По заявке жильцов к месту приехали сотрудники органов внутренних дел. В ходе пресечения противоправных действий обвиняемый начал оказывать сопротивление, ударив полицейского ногой. Второго правоохранителя он укусил за руку.

Уголовное дело направили в суд для рассмотрения по существу.

Ранее мы рассказывали о том, что петербурженка ударила сотрудника ГАИ, защищая нетрезвого сожителя. Мужчина вел автомобиль в состоянии опьянения.

Фото: Piter.TV