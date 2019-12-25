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Перед судом ответит житель Петергофа, который укусил полицейского
Сегодня, 14:55
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Перед судом ответит житель Петергофа, который укусил полицейского

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Нетрезвый фигурант нарушал общественный порядок у дома на улице Братьев Горкушенко.

Прокуратура Петродворцового района Петербурга утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 32-летнего жителя Петергофа, которому вменяют ч. 1 ст. 318 УК РФ. Об этом сообщило 25 сентября надзорное ведомство. 

В августе фигурант, находясь в состоянии алкогольного опьянения, нарушал общественный порядок у дома на улице Братьев Горкушенко. По заявке жильцов к месту приехали сотрудники органов внутренних дел. В ходе пресечения противоправных действий обвиняемый начал оказывать сопротивление, ударив полицейского ногой. Второго правоохранителя он укусил за руку.

Уголовное дело направили в суд для рассмотрения по существу.

Ранее мы рассказывали о том, что петербурженка ударила сотрудника ГАИ, защищая нетрезвого сожителя. Мужчина вел автомобиль в состоянии опьянения.

Фото: Piter.TV 

Теги: прокуратура, суд
Категории: Новости СПб, Происшествия, Лента новостей,

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