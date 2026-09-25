Пингвин Пломбир вернулся из экспедиции вокруг Ладоги

Вместе с опытным путешественником, членом Русского географического общества Евгением Кутузовым, талисман преодолел маршрут протяженностью 1500 километров.

Во Всемирный день туризма, 27 сентября, талисман и собственный корреспондент издания "Петербургский дневник" – вязаный пингвин по имени Пломбир – завершил экспедицию вокруг Ладожского озера. Путешествие началось 2 июня 2026 года и продлилось более трех месяцев.

Вместе с опытным путешественником, членом Русского географического общества Евгением Кутузовым, талисман преодолел маршрут протяженностью 1500 километров. Путь пролегал от Волхова до Новой Ладоги по воде, а затем вдоль озерного побережья по суше. Финиширует экспедиция у стен Петропавловской крепости. За приключениями корреспондента в перьях читатели следили в рубрике "Дневник Пломбира" и социальных сетях издания.

Для самого пингвина это уже не первое серьезное испытание. Ранее он побывал в Антарктиде вместе с полярником Александром Красновым (автором канала "Пингвинов видел"). Тогда участники добрались до станции Беллинсгаузен на острове Кинг-Джордж через Южную Америку и пролив Дрейка на научно-исследовательском судне "Академик Трешников". Та поездка была приурочена ко Дню российской науки, а имя для талисмана выбрали сами подписчики в ходе голосования.

Для Евгения Кутузова нынешний поход стал уже четвертым крупным путешествием. Ранее за его плечами были пеший переход до Эльбруса протяженностью две тысячи километров, а также маршрут от Твери до Дербента вдоль Волги по стопам купца Афанасия Никитина.

Фото: "Петербургский дневник" (Дмитрий Сермяжко)