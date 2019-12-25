Военный летчик рассказал, что изменилось в обновленном Су-57

Владимир Попов объяснил, что новшества скрываются внутри салона истребителя.

Внешне обновленный российский боевой самолет Су-57 сложно отличить от предыдущих версий, однако разницу способен заметить только профессионал. Соответствующее заявление журналистам телеканала "360.ru" сделал заслуженный военный летчик страны Владимир Попов. Эксперт заметил, что все значимые изменения оказались скрыты внутри истребителя. Специалист добавил, что в этих воздушных суднах регулярно дорабатывается и улучшается целый комплекс систем. В частности, речь идет об усовершенствовании прицельно-навигационного устройства, станции радиопомех, станции обнаружения и предупреждения об атаках противника.

Также различные системы радиотехнического и радиолокационного обнаружения воздушных целей противника — комплекс очень большой. Владимир Попов, заслуженный военный летчик России

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Фото: Piter.tv