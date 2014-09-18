СК назвал причину жесткой посадки самолета Ан-3 на Сахалине

Рассматриваются две версии случившегося: техническая неисправность и нарушение правил пилотирования.

Причиной жесткой посадки российского самолета Ан-3 на Сахалине стал отказ двигателя на высоте 600 метров. Соответствующими данными с журналистами поделились представители пресс-службы Восточного межрегионального следственного управления на транспорте при Следственном комитете России через собственный аккаунт в национальном мессенджере "Макс". Ранее экстренная служба уведомила о том, что воздушный борт жестко сел недалеко от посадочной полосы. В самолете загорелся двигатель. Согласно информации от областного агентства лесного и охотничьего хозяйства, в салоне находились восемь человек. Двое их них являлись членами экипажа авиакомпании "Добролет", у которой агентство арендует воздушное судно. Также среди людей заявлен летчик-наблюдатель и пятеро парашютистов Сахалинской авиабазы. Все они смогли самостоятельно эвакуироваться.

Во время полета на высоте 600 метров произошел отказ двигателя воздушного судна, в результате чего экипажем была совершена жесткая посадка в двух километрах от посадочной площадки "Зональное". В результате авиационного происшествия воздушное судно загорелось после посадкию пресс-служба Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ

В настоящее время в надзорном ведомстве рассматривают две основные версии жесткой посадки Ан-3. Речь идет о технической неисправности и нарушении правил пилотирования самолетом.

На Сахалине при жёсткой посадке загорелся двигатель самолёта Ан-3.

Фото: Макс / Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте Следственного комитета Российской Федерации, ГУ МЧС России