В Кубринске задержали директора завода пиротехники, где произошел пожар

СК России готовится предъявить обвинение генеральному директору предприятия, на котором погибли и пострадали люди.

Следственным комитетом России по Ярославской области задержан директор завода пиротехники в Кубринске, где накануне в результате пожара погибли 14 сотрудников. Соответствующее заявление сделали представители пресс-службы регионального управления надзорного ведомства через социальные сети. В силовых структурах заметили, что предприятием владеет ООО "Салют Юг", зарегистрированное в Ставропольском крае и имеющее филиал в Ярославской области.

Задержан директор ООО "Салют Юг". источник "РИА Новости"

В СК России заметили, что задержан генеральный директор предприятия по производству пиротехнической продукции. Сейчас ведется уголовное дело по части 3 статьи 217 УК РФ. Речь идет о нарушении требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее за собой по неосторожности смерть двух и более лиц. Специалисты установили, что 28 сентября 2026 года на предприятии Переславского муниципального округа произошло возгорание, которое привело к пострадавшим и погибшим. На месте работали криминалисты и следователи. Сейчас надзорным ведомством решается вопрос о предъявлении фигуранту обвинения и избрании меры пресечения, а также выполняется комплекс следственных действий, направленных на выяснение обстоятельств трагедии и выявление всех лиц, подлежащих привлечению к ответственности. Также "РИА Новостям" известно, что будет организована генетическая экспертиза тел погибших. После этого эксперты сформируют список жертв.

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Фото и видео: СУ СК России по Ярославской области