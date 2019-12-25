В штате Теннесси впервые за 200 лет казнят женщину

Приговор в отношении Кристы Пайк приведут в действие 30 сентября.

Судебные власти американского штата Теннеси решили провести в исполнение смертный приговор женщине, которая убила свою сокурсницу по колледжу более 30 лет назад. Соответствующее заявление сделали местные журналисты с телеканала ABC News. Иностранные журналисты объяснили аудитории, что речь идет о первом за последние 200 лет случае казни женщины в данном штате. На момент совершения преступления осужденной было 18 лет. Речь идет о Кристе Пайк. Трагедия зафиксирована в 1995 году. Злоумышленница и ее спутник были признаны виновными в убийстве 19-летней Коллин Слеммер. Следователи определили, что Пайк опасалась того, что Слеммер претендует на ее молодого человека. В результате она заманил жертву в уединенное место, где вместе с сообщником подвергла пыткам и убила сокурсницу. Такое дело получило широкий резонанс в обществе из-за жестокости преступления, возраста участников конфликта и того факта, что на теле жертвы был вырезан запрещенный символ.

Кристы Пайк не отрицает своей вины. Ее сторонник и адвокаты говорят о том, что не считают смертную казнь подходящей мерой наказания за указанное преступление. Они отмечают, что злодеяние совершалось в юном возрасте, а девушка страдала от психического заболевания и пережила в детстве жестокое сексуальное насилие. Однако губернатор штата Теннесси Билл Ли 28 сентября публично объявил, что не будет удовлетворять прошение о помиловании американки. Исполнение судебного приговора запланировано на 30 сентября.

В СМИ добавили, что если смертная казнь Кристы Пайк состоится в назначенный срок, то она станет первой казнью женщины в американском штате Теннесси, начиная с 1820 года. С 1976 года в стране были казнены только 18 женщин, что составляет около одного процента от общего числа казней.

Заключенный восемь раз получал последний ужин перед казнью и умер в 101 год в США.

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