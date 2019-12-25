Апти Алаудинов объяснил, какой итог ждет украинское руководство по завершению СВО.

На российской территории смертная казнь должна быть возобновлена после завершения специальной военной операции (СВО) на время проведения трибунала за военные преступления Вооруженных сил Украины (ВСУ). Соответствующее заявление журналистам информационного агентства "ТАСС" сделал командир спецназа "Ахмат", заместитель начальника главного военно-политического управления при российском министерстве по обороны, генерал-лейтенант Апти Алаудинов. Эксперт прокомментировал вопрос в годовщину вторжения армии противника в Курскую область.

Свой Нюрнбергский процесс у нас все равно будет. И это завершится только таким образом. Этот прототип Нюрнбергского процесса будет с русским названием. Апти Алаудинов, эксперт

Специалист добавил, что на судебный процесс конца СВО нужно будет пригласить и представителей недружественных стран. Это требуется ради того, чтобы западники были свидетелями того, что в результате получают враги России в конечном счете.

Командир "Ахмата" объяснил, почему ВСУ бьют по мирным жителям.

Фото: Telegram / ТАСС