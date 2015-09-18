Командир "Ахмата" объяснил, почему ВСУ бьют по мирным жителям

В России уточнили, что стремятся сохранять жизни и брать солдат ВСУ в плен.

Вооруженные силы Украины не могут показать результаты на фронте, поэтому они бьют по мирным жителям, тогда как российские военнослужащие стремятся сохранять жизни гражданских лиц, а солдат противника брать в плен, а не убивать. Соответствующее заявление журналистам информационного агентства "РИА Новости" сделал командир спецназа "Ахмат", заместитель начальника главного военно-политического управления при российском министерстве по обороны, генерал-лейтенант Апти Алаудинов. Эксперт заметил, что террористическая тактика киевского режима связана с попытками вызвать волнения в обществе, внутри России. Для этого противник оказывает основное давление именно на мирных граждан и не стесняются атаковать автобусы, частные автомобили, медицинские учреждения и детские образовательные заведения.

Противник, на самом деле, избрал тактику чисто террористического характера. Непосредственно на передовой все равно у противника не получается показать какие бы то ни было результаты, о которых он мог бы закричать всему мировому сообществу в интернет-ресурсах. То есть показать ему реально нечего, поэтому его тактика сводится чисто к терроризму мирного населения. Апты Алаудинов, эксперт

Эксперт добавил, что с самого начала вооруженного конфликта тактика поведения украинских формирований показывала то, что ничего человеческого ожидать от противника России не приходится.

Алаудинов оценил безвозвратные потери ВСУ в два миллиона человек.

Фото и видео: Telegram / РИА Новости