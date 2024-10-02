Эксперт уточнил, что цифру в два миллиона человек ВСУ в своих потерях перешагнули еще несколько месяцев назад.

Безвозвратные потери Вооруженных сил Украины, которые включают в себя не только убитых, но также пленных солдат и инвалидов, могут превышать в настоящее время два миллиона человек. Соответствующее заявление журналистам информационного агентства "РИА Новости" сделал командир спецназа "Ахмат", заместитель начальника главного военно-политического управления при российском министерстве по обороны, генерал-лейтенант Апти Алаудинов. Эксперт ранее говорил СМИ о том, что сотни тысяч тел военнослужащих противника остаются вдоль линии фронта, в том числе это происходит в Сумской области и приграничье Курской области.

Мы давно уже фиксировали, что украинские формирования перешагнули в своих потерях цифру в 2 миллиона человек. Это безвозвратные потери. Апты Алаудинов, эксперт

Напомним, что под безвозвратными потерями в военной терминологии понимаются не только убитые и умершие от ран и болезней воины, но также те люди, которые не могут быть возвращены в боевой строй, в том числе инвалиды и пропавшие без вести.

"Никто не забирает". Сотни тысяч тел бойцов ВСУ бросили по всему фронту.

Фото и видео: Telegram / РИА Новости