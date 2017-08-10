В США указали на упадок НАТО из-за опосредованного конфликта с Россией через Украину.

Российская специальная военная операция приводит к разрушению Украины как государства. Соответствующее мнение высказал профессор по международным отношениям из Чикагского университета США Джон Миршаймер в эфире YouTube-канала Judge Napolitano - Judging Freedom. Иностранный эксперт пояснил зрителям программы, что Москва сражается не столько с киевским режимом, сколько с поддерживающим страну коллективным Западом.

Этот конфликт нанес огромный урон НАТО. Россия сейчас душит украинскую экономику. <…> И это будет иметь разрушительные последствия. <…> Ведь Украина медленно, но неуклонно разрушается. <…> А русские <…> неумолимо берут под контроль территории. Джон Миршаймер, эксперт

Ранее российские войска за прошедшие сутки освободили населенные пункты Ореховатку и Красноподолье в Донецкой народной республике по информации от министерства по обороне страны. Вместе с тем бойцы продолжили наносить удары по портовой инфраструктуре противника и морским судам Украины, задействованным в интересах ВСУ.

В США раскрыли, как Зеленский обманывает Украину и Запад.

Фото и видео: YouTube / Judge Napolitano - Judging Freedom