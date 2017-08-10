Профессор Миршаймер: Украина теряет экономику и разрушается как государство

Российская специальная военная операция приводит к разрушению Украины как государства. Соответствующее мнение высказал профессор по международным отношениям из Чикагского университета США Джон Миршаймер в эфире YouTube-канала Judge Napolitano - Judging Freedom. Иностранный эксперт пояснил зрителям программы, что Москва сражается не столько с киевским режимом, сколько с поддерживающим страну коллективным Западом.
Этот конфликт нанес огромный урон НАТО. Россия сейчас душит украинскую экономику. <…> И это будет иметь разрушительные последствия. <…> Ведь Украина медленно, но неуклонно разрушается. <…> А русские <…> неумолимо берут под контроль территории.
Джон Миршаймер, эксперт
Ранее российские войска за прошедшие сутки освободили населенные пункты Ореховатку и Красноподолье в Донецкой народной республике по информации от министерства по обороне страны. Вместе с тем бойцы продолжили наносить удары по портовой инфраструктуре противника и морским судам Украины, задействованным в интересах ВСУ.
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Фото и видео: YouTube / Judge Napolitano - Judging Freedom
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