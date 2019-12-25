Ветеран СВО Липартелиани принял участие в выборах в Петроградском районе

Голосование в городе проходит с 18 по 20 сентября.

Ветеран специальной военной операции и член Ассоциации ветеранов СВО Петроградского района Леван Липартелиани принял участие в голосовании на выборах депутатов Государственной думы и Законодательного собрания Петербурга. Об этом 20 сентября сообщили в администрации Петроградского района.

Липартелиани отметил, что считает участие в выборах гражданским долгом. По его словам, пока военнослужащие выполняют задачи в зоне специальной военной операции, жители страны должны обеспечивать надежный тыл и принимать участие в общественной жизни. Он также подчеркнул значение голосования в нынешний период.

Выборы депутатов Госдумы девятого созыва и ЗакСа восьмого созыва проходят в Петербурге с 18 по 20 сентября. Одновременно жители города голосуют на муниципальных и дополнительных выборах. В заключительный день участки работают с 08:00 до 20:00.

Ранее мы рассказывали о том, что Максим Мейксин объяснил, как в Петербурге защищают выборы от фейков.

Фото: администрация Петроградского района