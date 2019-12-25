Юные петербуржцы примерили форму пожарных на эстафете "Команда 101"

В парке "Дубки" в Курортном районе Петербурга прошла эстафета "Команда 101". В мероприятии приняли участие ученики школ №656 и №556. Организаторами выступили городские спасатели, инспекторы ГИМС, представители Всероссийского добровольного пожарного общества и сотрудники скорой помощи.
Во время испытаний школьники смогли проверить свои знания на практике. Ребята примерили боевую одежду пожарных, учились пользоваться противогазами и тушили условное возгорание с помощью огнетушителей. На станции ГИМС участники отрабатывали навыки спасения на воде, бросая спасательный круг условному пострадавшему, а медики провели для них мастер-класс по сердечно-легочной реанимации.
Завершилась эстафета боевым развертыванием пожарного расчета и подачей воды. По данным МЧС Петербурга, мероприятие позволило школьникам в игровой форме познакомиться с работой экстренных служб и освоить практические навыки, которые могут пригодиться в чрезвычайной ситуации.
Фото: пресс-служба МЧС по Санкт-Петербургу
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