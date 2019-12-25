Петербуржцы спешат взять семейную ипотеку до возможного изменения условий

Обсуждаемые условия могут повлиять на размер ставки, лимиты кредитов и доступность жилья для семей с детьми.

Вопрос об изменении условий семейной ипотеки активно обсуждается с начала 2026 года. Среди рассматриваемых вариантов — привязка ставки к количеству детей или ключевой ставке. Один из предложенных вариантов предусматривает ставку 12 % для семей с 1 ребенком в Петербурге, Москве, Московской и Ленинградской областях, тогда как для семей с большим количеством детей ставка может быть ниже. При этом окончательное решение об изменении программы должно быть принято не ранее 1 октября 2026 года.

Покупатели уже стараются оформить ипотеку на действующих условиях. По словам генерального директора "ПИА Недвижимость" Максима Ельцова, летом и в сентябре объем выдачи рыночной ипотеки постепенно увеличивался, а семьи стремятся воспользоваться льготными условиями до возможных изменений. При этом за июнь–август 2026 года число сделок с недвижимостью оказалось на 4 % выше показателя аналогичного периода прошлого года, пишет ДП.

Изменения уже отражаются на структуре спроса. В августе в Петербурге зарегистрировали 2230 сделок против 3345 годом ранее, тогда как в Ленинградской области их количество выросло с 1686 до 2119. Эксперты связывают такую динамику с перераспределением спроса в пользу области, где при сопоставимом бюджете покупатели могут выбрать жилье большей площади. При этом специалисты отмечают, что окончательные параметры семейной ипотеки пока не определены, поэтому покупателям рекомендуют учитывать не только возможные изменения программы, но и собственные финансовые возможности.

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Фото: Piter.TV