Россияне стали реже брать микрозаймы: мнение экспертов

В результате клиенты получают более длительные и комфортные сроки обслуживания займа, понятный график платежей и возможность неоднократно пользоваться доступным лимитом без нового оформления.

Во II квартале текущего года на микрофинансовом рынке зафиксировано снижение количества действующих договоров микрозаймов - на 1,4%, до 26,4 млн. Как сообщает Telegram-канал "Мейстер", несмотря на незначительные цифры снижения, оно примечательно само по себе, поскольку наблюдается впервые за шесть лет. Главной причиной этого стали регуляторные меры Центробанка, установившие новые требования к деятельности микрофинансовых организаций.

Адаптируясь к новым требованиям, МФО стали отходить от классических быстрых займов "до зарплаты" (под грабительские проценты) в пользу более "длинных" займов, в рамках которых сумма возвращается равными частями через регулярные интервалы, и имеющих более разумный уровень маржинальности для заимодателя, отмечают авторы поста. В результате клиенты получают более длительные и комфортные сроки обслуживания займа, понятный график платежей и возможность неоднократно пользоваться доступным лимитом без нового оформления. По сути это говорит о повышении "цивилизованности" сферы МФО, постепенном внедрении здесь правил игры, использующихся банками.

Конечно, не все столь однозначно радужно. Какая-то часть клиентов МФО в условиях трансформации сферы быстрых займов переходит к "черным кредиторам", рискуя имуществом, здоровьем, а то и жизнью. По данным Центробанка, в первом квартале 2026 года число таких нелегальных структур выросло на 36%. По мере усиления регулирования рынка микрозаймов активность "черных кредиторов" явно будет и дальше расти, поэтому у Центробанка и правоохранительных органов еще много работы по борьбе с ними. Telegram-канал "Мейстер"

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