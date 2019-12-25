В Кронштадте выставили на продажу Вторую западную оборонительную казарму 1828 года постройки

Конкурс состоится 16 октября.

В Кронштадте выставлена на торги Вторая западная оборонительная казарма. Как сообщает "ДОМ.РФ", который проводит аукцион, квадратный метр уникального памятника архитектуры 1828 года оценили в 14,2 тыс. рублей.

Организаторы торгов уточнили, что с момента, когда объект культурного наследия федерального значения был впервые выставлен на продажу, его начальная цена была снижена уже дважды.

В состав лота включены исторический комплекс площадью 24,9 тыс. квадратных метров и право аренды участка площадью 3,97 га. Покупатель сможет открыть здесь масштабный гостиничный проект, разместить образовательное учреждение, создать арт-пространство или преобразовать объект в многофункциональный комплекс.

Конкурс состоится 16 октября. Начальная цена лота составляет 355,72 млн рублей.

Ранее мы сообщили о том, что в Петергофе выставили на торги оранжерею из ансамбля "Собственная дача".

Фото: Пресс-служба "ДОМ.РФ"