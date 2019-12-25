В Петергофе выставили на торги оранжерею из ансамбля "Собственная дача"

Объекты по программе льготной аренды "Рубль за метр" в Петергофе появляются крайне редко.

Объект культурного наследия "Оранжерея" на Собственном проспекте, 84А, литера Е, входящий в состав федерального ансамбля "Дворцово-парковый ансамбль "Собственная дача", выставлен на торги. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе Комитета имущественных отношений.

Одноэтажное здание в настоящее время находится в неудовлетворительном состоянии. Объекты по программе льготной аренды "Рубль за метр" в Петергофе появляются крайне редко. После завершения всех реставрационных работ годовая арендная ставка для победителя аукциона составит всего 271 рубль 70 копеек (по рублю за квадратный метр).

Согласно условиям торгов, объект передается в аренду на 49 лет. Арендатор берет на себя обязательство провести ремонтно-реставрационные работы в течение семи лет. Из этого срока два года отводятся на разработку и согласование проекта, а пять лет — на непосредственное выполнение работ.

Аукцион состоится 28 октября на электронной площадке АО "Российский аукционный дом". Юридическое оформление сделки пройдет в цифровом формате. Прием заявок от потенциальных инвесторов открыт с 3 по 26 октября.

В комитете напомнили об истории места: "В 1740-е годы цесаревна Елизавета Петровна назвала эту дачу "Собственной" и приезжала сюда, чтобы скрыться от столичной суеты. Комплекс пережил революцию и артиллерийские обстрелы Великой Отечественной войны. В советское время здесь располагалась спецдача ленинградского партийного аппарата".

Ранее мы сообщили о том, что особняк барона Штиглица в центре Петербурга выставят на торги до конца года.

Фото: Пресс-служба Комитета имущественных отношений Петербурга