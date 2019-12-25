ЕС намерен рассматривать искусственно вызванную миграцию как угрозу

Магнус Бруннер рассказал о нововведении в ЕС.

Коллективный Брюссель намерен рассматривать искусственно организованные миграционные потоки не только как профильную проблему, но также как угрозу для региональной безопасности. Соответствующее заявление местным журналистам сделал европейским комиссар по внутренним делам и миграции Магнус Бруннер. Чиновник выступил перед СМИ по результатам рабочей встречи министров Европейского союза, организованной в Люксембурге.

Когда перемещения людей организуются искусственно и используются против нас как оружие, это уже не просто вопрос миграции. Это вопрос безопасности, а защита внешней границы является экзистенциальной обязанностью любого государства и нас как Союза. Магнус Бруннер, еврокомиссар

На мероприятии ряд стран регионального сообщества поддержали создание общеевропейского механизма. Данный инструмент позволит временно приостанавливать процедуры предоставления убежища людям при внезапных миграционных кризисах или в случае так называемых гибридных угроз. Изначально инициативу предложила Греция, но затем ее поддержали Польша, Германия, Австрия и Дания.

Еврокомиссар по миграции исключил полный запрет на выдачу турвиз россиянам.

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