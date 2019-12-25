Более 600 должников по алиментам в Петербурге отработали административное наказание

В качестве обязательных работ должники в основном занимались уборкой дворовых территорий и трудились в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

Более 600 петербуржцев, привлеченных к ответственности за неуплату алиментов, полностью отбыли назначенное административное наказание. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ФССП РФ по Петербургу. В качестве обязательных работ должники в основном занимались уборкой дворовых территорий и трудились в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

С начала года судебные приставы составили в отношении злостных алиментщиков свыше 1,7 тысячи административных протоколов. По итогам рассмотрения дел мировые судьи отправили на обязательные работы почти 1,5 тысячи человек. Еще 14 граждан были подвергнуты административному аресту за уклонение от выполнения работ. Всего наказание в виде обязательных работ отбыли 604 человека.

С мая 2025 года в России действует реестр злостных неплательщиков алиментов. В Санкт-Петербурге в этот список уже внесены данные о 7 тысячах должников.

Ранее мы сообщили о том, что в Петербурге с начала года взыскали 133 тыс. рублей штрафов с владельцев маломерных судов.

Фото: Пресс-служба ГУ ФССП РФ по Санкт‑Петербургу