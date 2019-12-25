Количество кортов для падела в Петербурге выросло в пять раз

В городе насчитывают 23 площадки.

В России за последний год почти в три раза увеличилось количество кортов для игры в падел. Заметнее всего сегмент вырос в Петербурге, где клубов стало больше в пять раз (23 корта), пишет "Бриф24" 2 октября.

Кроме того, в Воронеже и Перми количество выросло в четыре раза, в Волгограде и Краснодаре – в 3,3 раза, в Челябинске, Ростове-на-Дону и Красноярске – в три раза, а в Москве, Екатеринбурге и Самаре – в 2,5 раза. По числу площадок лидируют Москва (66) и Северная столица.

При этом аренда в Петербурге дешевле, чем в Казани, Омске и Краснодаре: здесь средняя стоимость часа составляет 2,7 тыс. рублей. В топе оказались Москва (4,2 тыс. рублей), Казань и Омск (по 3,1 тыс. рублей).

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Фото: pxhere (носит иллюстративный характер)