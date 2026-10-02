Три года колонии: в Петербурге огласили приговор Алексею Поднебесному по делу о связях с несовершеннолетней

Сам Поднебесный вину в инкриминируемых деяниях не признал.

Куйбышевский районный суд Санкт-Петербурга огласил приговор в отношении Алексея Поднебесного. Он признан виновным в совершении двух эпизодов преступления по ч. 1 ст. 134 УК РФ ("Половое сношение с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста") и двух эпизодов по ч. 1 ст. 135 УК РФ ("Развратные действия"). Как сообщили в Объединенной пресс-службе судов Петербурга, судебные заседания проходили в закрытом режиме.

Установлено, что в начале августа 2024 года Поднебесный, находясь на территории торгового комплекса на Невском проспекте и в одном из городских баров, совершил развратные действия в отношении несовершеннолетней 2008 года рождения. Кроме того, фигурант дважды вступил с потерпевшей в интимную связь, зная о том, что девушка не достигла 16-летнего возраста. Сам Поднебесный вину в инкриминируемых деяниях не признал. В ходе процесса он утверждал, что потерпевшая якобы ввела его в заблуждение относительно своего реального возраста.

Суд, рассмотрев материалы уголовного дела, назначил Поднебесному по совокупности преступлений (по ч. 1 ст. 134 УК РФ) наказание в виде 3 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. От наказания по двум эпизодам по ч. 1 ст. 135 УК РФ подсудимый был освобожден в связи с истечением сроков давности привлечения к уголовной ответственности.

Осужденный был взят под стражу сотрудниками правоохранительных органов непосредственно в зале суда.

Ранее мы сообщили о том, что житель Петербурга получил 15 лет колонии за насилие над несовершеннолетней в Шушарах.

Фото и видео: Объединенная пресс-служба судов Петербурга