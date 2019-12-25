Аксаков назвал дату появления банкоматов для обналичивания цифрового рубля

Депутат Госдумы объяснил, как можно получить наличные средства.

Банкоматы на российской территории для снятия наличных напрямую со счета цифрового рубля могут появиться уже в 2027 году. Соответствующий комментарий сделал председатель профильного комитета Государственной думы по финансовому рынку Анатолий Аксаков в интервью журналистам из информационного агентства "РИА Новости". Законодатель пояснил СМИ, что речь идет об еще одной форме национальной валюты в дополнение к имеющимся уже наличной и безналичной формам. Использование цифрового рубля добровольно, а все операции для граждан проводятся совершенно бесплатно. За первые три недели с начала массового внедрения такой формы дкенежных средств пользователи открыли порядка 200 тысяч кошельков для цифровых рублей.

Технологически да, это возможно и реализуемо. В принципе, это не сложная задача, думаю, можно и в следующем году. Анатолий Аксаков, депутат ГД РФ

Напомним, что в сентябре заместитель председателя Центрального банка России Зульфия Кахруманова заявила, что государственный финансовый регулятор прорабатывает возможность снятия наличных через банкомат напрямую со счета цифрового рубля. В настоящее время для снятия денег с цифрового кошелька нужно зайти в мобильное приложение банка и перевести цифровые деньги на банковский счет. Только после этого можно снять наличные в банкомате.

Аксаков: Visa и Mastercard в ближайшее время вернутся в РФ.

Фото: Вконтакте / Пресс-центр ТАСС