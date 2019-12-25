Роспотребнадзор рассказал о предотвращении продажи воды с нарушениями

Эксперты поделились статистикой по маркировке продукции.

Свыше 65 миллионов попыток продажи упакованной воды с нарушениями удалось предотвратить на российской территории с начала 2026 года. Соответствующими статистическими данными поделились представители пресс-службы Роспотребнадзора через собственный канал в национальном мессенджере "Макс". Сотрудники профильного ведомства пояснили, что в период с января по август текущего года в потребительский оборот введено 10,7 миллиарда литров упакованной воды. Данный показатель на 0,5 процента больше, чем фиксировался за аналогичный период 2025 года. На отечественную продукцию пришлось 98,4 процентов от общего объема товара. Дистанционные продажи выросли на 91,9 процентов, а их доля увеличилась с 7,9 до 14,3 процентов.

С начала 2026 года в результате введения разрешительного режима предотвращено более 65 млн попыток продажи упакованной воды с отклонениями от установленных требований. За все время действия режима предотвращено около 200 млн таких попыток. пресс-служба Роспотребнадзора

Напомним, что в стране разрешительный режим позволяет проверять маркировку упакованной воды на кассе, после чего блокировать продажу продукции с нарушениями. Онлайн-проверка является обязательной для крупных торговых сетей с первого мая 2024 года, для остальных продавцов — с первого сентября 2024 года. Офлайн-проверка функционирует с первого марта 2025 года.

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Фото: Макс / Ваш Роспотребнадзор