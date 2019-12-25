Роспотребнадзор отслеживает информацию о вспышке сыпного тифа в США

Распространению заболевания помогло нашествие крыс и бездомных животных.

Роспотребнадзор отслеживает информацию о вспышке сыпного тифа в американском городе Лос-Анджелесе. Соответствующими данными с общественностью через собственный канал в национальном мессенджере "Макс" поделились представители пресс-службы надзорного ведомства. Специалисты объяснили гражданам страны, что 22 сентября департамент общественного здравоохранения уведомил о вспышке эндемического (блошиного) сыпного тифа в районе Лос-Анджелеса. Там выявлено семь случаев заболевания, в шести из которых пациентам потребовалась госпитализация.

Специалисты Роспотребнадзора отслеживают информацию о вспышке сыпного тифа в Лос-Анджелесе и продолжают круглосуточный мониторинг санитарно-эпидемиологической обстановки как в России, так и за рубежом. сообщение Росотребнадзора

Эксперты из надзорного ведомства пояснили, что эпидемические риски по-прежнему контролируются. Причинами очередной вспышки заболевания на американской территории стали крайне неблагополучные санитарные условия в районах и местах скопления бездомных граждан. Также на проблеме сказывается рост численности бродячих животных, включая распространение крыс с США. Напомним, что блошиный сыпной тиф представляет из себя серьезную бактериальную инфекцию. Симптомы у человека обычно проявляются в течение одной-двух недель и могут включать в себя лихорадку, головную боль, рвоту, сыпь, боль в мышцах и ломоту в теле.

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Фото: Piter.tv