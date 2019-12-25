Попова: пик заболеваемости гриппом в России ожидается на Новый год

В Роспотребнадзоре сообщили о том, когда россиянам следует быть более внимательными к своему здоровью.

Пик заболеваемости гриппом на российской территории в текущем эпидемиологическом сезоне 2026 - 2027 годов ожидается на новогодние праздники. Далее активность гриппозной инфекции придется на середину января. Такими данными в интервью журналистам информационного агентства "РИА Новости" поделилась руководитель Роспотребнадзора Анна Попова. Чиновница из профильного федерального ведомства уточнила, что в отдельных случаях пик заболевания пациентов может произойти к последней декаде декабря. Ситуация будет зависеть от того, какие вирусы активизируются.

Разница по времени не очень большая, но к этому моменту лучше быть уже защищенным, привитым и иметь достаточный поствакцинальный иммунитет. Это, безусловно, защищает от болезни Анна Попова, глава Роспотребнадзора

Напомним, что ранее Роспотребнадзор обновил состав всех трех компонентов отечественной вакцины от гриппа.

Попова: вакцин от гриппа в новом эпидсезоне будет достаточно.

Фото: Правительство России