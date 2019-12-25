Попова: вакцин от гриппа в новом эпидсезоне будет достаточно

В Роспотребнадзоре сообщили о готовности медиков к сезонному гриппу и ОРВИ.

На российской территории специалисты готовят достаточный запас отечественных вакцин от гриппа к началу нового эпидемиологического сезона, а граждан в стране будут прививать бесплатно. Такими данными в интервью с журналистам информационного агентства "РИА Новости" поделилась руководитель Роспотребнадзора Анна Попова. Ранее чиновница говорила СМИ о том, что в стране уровень подъема заболеваемости ОРВИ и гриппом начнется уже в начале сентября. Стоимость на вакцины по стране не изменилась, поэтому у профильных организаций будет находиться достаточный объект закупленных препаратов.

Отечественные производители готовят достаточный запас российских вакцин от гриппа, как трехвалентных, так и четырехвалентных. Всех будут прививать за счет средств федерального бюджета, все суммы определены в бюджете без каких-либо сокращений. Анна Попова, глава Роспотребнадзора

В первую очередь от гриппа медики будут прививать детей, пенсионеров, граждан с ослабленным здоровьем и хроническими заболеваниями, а также тех граждан, которые в силу своей профессии имеют большое количество контактов с другими людьми. В роспотребнадзоре обеспокоены новостями о том, что в ряде стран из южного полушария Земли возникают эпидемиологические осложнения по гриппу. Однако специалисты мониторят ситуацию.

Роспотребнадзор рассказал о том, какая вакцинация доступна россиянам.

Фото: Правительство России