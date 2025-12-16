Роспотребнадзор рассказал о том, какая вакцинация доступна россиянам

На российской территории прививки от туберкулеза, гепатита B, кори, коклюша, дифтерии, столбняка, полиомиелита, краснухи должен сделать каждый житель страны, так как они обеспечивают иммунитет человека на долгие годы. Такими данными в интервью с журналистам информационного агентства "РИА Новости" поделилась руководитель Роспотребнадзора Анна Попова на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Чиновница из профильного ведомства объяснила, что самые важные вакцины сейчас внесены властями в национальный календарь прививок. Вакцинация граждан организована за счет денежных средств, поступаемых из федерального бюджета.
В первые дни жизни – это вакцины от туберкулеза, гепатита B. Затем идет вакцинация от кори, коклюша, дифтерии, столбняка, полиомиелита, краснухи. Это жизненно важные вакцины, которые обеспечивают иммунитет на долгие-долгие годы.
Анна Попова, глава Роспотребнадзора
Эксперт уточнила, что в России также проводится ежегодная сезонная вакцинация против гриппа. Благодаря таким мероприятиям заболеваемость по сравнению со всеми остальными странами фиксируется невысокая.
Ветряной оспой в РФ в 2025 году больше всего болели в Карелии и Калмыкии.
Фото: Piter.tv
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