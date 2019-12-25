В Роспотребнадзоре рассказали, когда россиянам нужно привиться от гриппа

Эксперт объяснил, за какой период времени успеет сформироваться иммунитет.

На российской территории гражданам необходимо пройти вакцинацию от гриппа в сентябре или октябре для того, чтобы перед стартом эпидемического сезона организм человека успел сформировать защитный иммунитет. Соответствующий комментарий сделал журналистам информационного агентства "РИА Новости" заместитель директора по научной работе ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов.

Сделав прививку в сентябре-октябре, вы гарантированно успеете сформировать защиту до того, как начнется сезонный подъем заболеваемости гриппом. Встречать вирус нужно уже с готовыми антителами. Александр Горелов, эксперт

Специалист из профильного ведомства пояснил, что организму требуется в среднем две-три недели на то, чтобы выработать полноценный иммунный ответ на возможную угрозу

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Фото: Piter.tv