В Невской Дубровке дан старт строительству нового музея "Невский Пятачок"

Согласно проекту, строительные работы начнутся в 2026 году и займут около года.

В воскресенье, 9 августа, в День окончания Ленинградской битвы, вице-губернатор Ленинградской области Владимир Цой дал старт возведению нового музейного комплекса "Невский Пятачок" в поселке Невская Дубровка. На месте будущей стройки был заложен памятный камень.

Согласно проекту, строительные работы начнутся в 2026 году и займут около года. Планируется, что новый объект площадью 300 квадратных метров будет введен в эксплуатацию в середине 2027 года и станет частью мемориального комплекса "Дорога жизни".

Как рассказали в Комитете по сохранению культурного наследия Ленобласти, здание станет хранителем памяти о мужестве и самопожертвовании защитников Отечества. Часть экспозиции посвятят истории самого поселка, который был стерт с лица земли в ходе боев, а также истории создания первого, народного музея на этом месте.

Ранее археологи нашли уникальный неолитический могильник в Ленобласти.

Фото: ВКонтакте / Комитет по сохранению культурного наследия