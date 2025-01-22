Археологи нашли уникальный неолитический могильник в Ленобласти

На данный момент специалисты ограничились только археологической разведкой и еще не приступили к полномасштабным раскопкам.

В ходе изысканий на территории Ленинградской области археологи совершили уникальное открытие – обнаружили древнее захоронение эпохи неолита. Об этом сообщила директор Центра спасательной археологии Института истории материальной культуры РАН Наталья Соловьева, передает "Интерфакс".

Речь идет о памятнике "Саккиярви Рави 2", который стал первым известным науке неолитическим могильником в регионе. На данный момент специалисты ограничились только археологической разведкой и еще не приступили к полномасштабным раскопкам. Объект уже взят под охрану государства.

По словам Натальи Соловьевой, на территории памятника были найдены погребения с изделиями из янтаря, которые представляют высокую научную ценность.

Помимо этого уникального объекта, исследователи выявили в Ленобласти несколько крупных курганных и грунтовых могильников, а также памятники раннего железного века. Точные координаты новых исторических локаций ученые держат в секрете, чтобы защитить их от разграбления так называемыми "черными копателями".

Ранее мы сообщили о том, что археологи нашли капсулу времени 1968 года в Старой Ладоге.

Фото: Magnific (носит иллюстративный характер)